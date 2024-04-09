На Украине четвертый раз за год сменили главу Бюро экономической безопасности

Кабмин Украины назначил Перхуна врио главы Бюро экономической безопасности

Кабмин Украины в четвертый раз за год сменил главу Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее место врио главы БЭБ занимал Андрей Пащук. Как отметил депутат Рады Ярослав Железняк, за год из ведомства уволились уже четыре руководителя. «У нас Бюро экономической безопасности за год успели порулить: налоговый милиционер, эсбэушник, милиционер и прокурор», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Бюро экономической безопасности разоблачило компанию, которая пыталась украсть более 20 миллионов гривен (свыше 500 тысяч долларов), выделенных на строительство укрепительных сооружений в Харьковской области.