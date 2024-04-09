Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:46, 9 апреля 2024Бывший СССР

На Украине четвертый раз за год сменили главу Бюро экономической безопасности

Кабмин Украины назначил Перхуна врио главы Бюро экономической безопасности

Фото: Unsplash

Кабмин Украины в четвертый раз за год сменил главу Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее место врио главы БЭБ занимал Андрей Пащук. Как отметил депутат Рады Ярослав Железняк, за год из ведомства уволились уже четыре руководителя. «У нас Бюро экономической безопасности за год успели порулить: налоговый милиционер, эсбэушник, милиционер и прокурор», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Бюро экономической безопасности разоблачило компанию, которая пыталась украсть более 20 миллионов гривен (свыше 500 тысяч долларов), выделенных на строительство укрепительных сооружений в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Телефоны все убрали». Оренбургский губернатор резко обратился к жителям на встрече. Что на это ответили в Кремле?

      В бывшей республике СССР захотели запретить молоко из России

      Женщина услышала шум и наткнулась 2,5-метрового аллигатора у себя в коридоре

      Ведущая Первого канала показала фигуру в купальнике в день 42-летия

      Глава евродипломатии выступил против ударов по Запорожской АЭС

      Командир рассказал об оставленных в районе Клещеевки военных ВСУ

      В Госдуме отреагировали на донос из-за фото в желтой куртке на фоне неба

      Россиянам назвали оптимальное количество шагов в день для здоровья

      На Украине четвертый раз за год сменили главу Бюро экономической безопасности

      Создатели «Пираньи» защитят дроны от помех

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше