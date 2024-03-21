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21:17, 21 марта 2024Бывший СССР

На Украине пытались украсть полмиллиона долларов при строительстве укреплений

На Украине строители пытались украсть $ 500 тысяч на возведении укреплений

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Украине правоохранители разоблачили строительную компанию, представители которой пытались украсть более 20 миллионов гривен (свыше 500 тысяч долларов), выделенных на возведение укрепительных сооружений в Харьковской области. Об этом в четверг, 21 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Как уточняется, всего компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 240 миллионов гривен (6,1 миллиона долларов). Из этих средств 20,45 миллиона гривен (более 500 тысяч долларов) были переведены на счета физлиц. По данным бюро, подставное лицо, чье имя не называется, является администратором заведения питания.

После получения средств подозреваемая пыталась перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых конвертационных центров. Исходные платежи по счетам физлица остановлены, а переведенная сумма заблокирована.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко выразил негодование по поводу работы правительства по возведению фортификационных сооружений для Вооруженных сил Украины, отметив, что в эксплуатацию было введено меньше десяти процентов.

В марте президент Украины Владимир Зеленский рассказал о начале строительства трех оборонительных линий, длина которых составляет две тысячи километров. Он назвал хорошими темпы возведения фортификационных сооружений.

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      Марина Совина
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