На Украине забеспокоились из-за модификации российских дронов

Министр энергетики Украины Галущенко: Россия поразила дронами 80% электростанций

Модификация дронов и ракет ВС России, усиление их мощи крайне беспокоит Украину, так как БПЛА наносят все больше ущерба с каждой атакой. Об этом рассказал министр энергетики республики Герман Галущенко изданию Kyiv Post, отметив, что Россия уже поразила с помощью беспилотников 80 процентов электростанций и 50 процентов гидроэлектростанций.

По его словам, с конца марта российские войска атакуют энергетическую систему Украины ежедневно с помощью дронов. Из-за этого серьезные отключения электричества случились в Харькове и на северо-востоке республики. И это нападение на энергетическую инфраструктуру стало крупнейшим с начала спецоперации (СВО).

Прошлой зимой тоже совершались подобные атаки, напомнил Галущенко, однако они не были столь сильны и не так сильно влияли на состояние отрасли.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался, что за март войска страны нанесли 190 групповых и два массированных удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Он анонсировал дальнейшую работу по снижению боевых возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).