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16:45, 9 апреля 2024Мир

На Уолл-стрит призвали Конгресс США преодолеть разногласия и помочь Украине

Hill: гендиректор JPMorgan Chase Даймон призвал Конгресс США помочь Украине
Джейми Даймон

Джейми Даймон. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Конгрессмены из Палаты представителей США должны преодолеть межпартийные разногласия и согласовать помощь Украине. С таким призывом в открытом письме выступил генеральный директор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон, его цитирует The Hill.

«Оставаться в стороне во время битвы между автократией и демократией, между диктатурой и свободой сегодня для Америки просто не вариант. Украина — передовая линия демократии», — написал финансист.

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По мнению Даймона, в случае поражения Киева случится раскол Pax Americana («Американского мира» — прим. «Ленты.ру»). «Борьба Украины — это наша борьба», — подчеркнул глава компании.

Ранее лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер заявил, что сенаторы надавят на Палату представителей США ради одобрения пакета помощи Киеву. Он подчеркнул, что военная поддержка Украины лежит в основе интересов американской национальной безопасности.

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      Глеб Бажуткин
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