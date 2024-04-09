Наемник рассказал о проблемах со сбором денег на дроны ВСУ

Польский наемник: украинцы уже без энтузиазма собирают деньги на дроны для ВСУ

Украинцы уже без энтузиазма собирают деньги на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил польский наемник Михаил Липски с позывным Липтон в интервью Defence24.

«Раньше было так, что пять пикапов можно было собрать за две недели. И теперь этого "Мавика" (модель квардрокоптера — прим. «Ленты.ру») нужно ждать месяц, а потом вы можете потерять его», — рассказал Липски.

При этом он отметил, что на беспилотники, которые атакуют российскую территорию, деньги не собирают — они производятся государством.

Ранее наемник рассказал, что у новобранцев в ВСУ нет мотивации воевать. Все мотивированные бойцы, отмечает он, уже были уничтожены.