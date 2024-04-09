Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:10, 9 апреля 2024Бывший СССР

Наемник рассказал об отсутствии мотивированных солдат ВСУ

Польский наемник заявил, что в ВСУ не осталось мотивированных солдат

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не осталось мотивированных солдат. Об этом рассказал польский наемник Михаил Липски с позывным Липтон в интервью Defence24.

По его словам, у новобранцев ВСУ нет никакой мотивации. Липски отметил, что все мотивированные были уничтожены. Кроме того, польский наемник указал на большую проблему с обучением новых украинских военных. «Базовая подготовка, которая проходит на полигонах, настолько низкого уровня, что люди приходят к нам уже через месяц после призыва», — сказал он.

Ранее Липски заявил, что командование ВСУ не способно принимать ответственные решения об отступлении. Как он утверждал, ситуация с Артемовском указала на отсутствие гибкости высшего командования.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Телефоны все убрали». Оренбургский губернатор резко обратился к жителям на встрече. Что на это ответили в Кремле?

      Обозначен срок завершения испытаний «Ангары»

      Украина нанесла удар по российскому региону и повредила ЛЭП

      Наемник рассказал об отсутствии мотивированных солдат ВСУ

      В Тбилиси начался марш против закона об иноагентах

      В Пентагоне обеспокоились последствиями ударов ВСУ по российским НПЗ

      Стюардессу с позором выгнали из роскошного отеля на Мальдивах из-за пьяной драки

      50 из 60 миллиардов долларов для Украины останутся в США

      ВСУ нанесли удары болгарским оружием по этническим болгарам в Херсонской области

      Российский студент придумал новый способ быстро вылечить зубы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше