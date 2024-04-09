Польский наемник заявил, что в ВСУ не осталось мотивированных солдат

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не осталось мотивированных солдат. Об этом рассказал польский наемник Михаил Липски с позывным Липтон в интервью Defence24.

По его словам, у новобранцев ВСУ нет никакой мотивации. Липски отметил, что все мотивированные были уничтожены. Кроме того, польский наемник указал на большую проблему с обучением новых украинских военных. «Базовая подготовка, которая проходит на полигонах, настолько низкого уровня, что люди приходят к нам уже через месяц после призыва», — сказал он.

Ранее Липски заявил, что командование ВСУ не способно принимать ответственные решения об отступлении. Как он утверждал, ситуация с Артемовском указала на отсутствие гибкости высшего командования.