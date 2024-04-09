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17:15, 9 апреля 2024Бывший СССР

Польский наемник рассказал о проблемах украинской армии

Наемник из Польши с позывным Липтон рассказал о проблемах украинской армии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский наемник Михаил Липски с позывным Липтон, который два года воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о проблемах украинской армии. Его интервью публикует интернет-портал Defence24.

По его словам, украинское командование не отличается гибкостью мышления и способностью принимать ответственные решения об отступлении: «Пригожин 20 или 21 мая объявил, что они захватили Бахмут, и мы вышли оттуда через день. (...) Бахмут показал отсутствие гибкости высшего командования, которое требовало защиты любой ценой».

Военный рассказал, что после Артемовска (Бахмута) их перебросили в Клещеевку, которую они обороняли полтора месяца. Их сменили военные из 3-й штурмовой бригады, которые удерживали населенный пункт один день.

Липски сообщил и о подготовке мобилизованных граждан Украины, которых отправляют на фронт через месяц. По его словам, некоторые из украинцев не знали, что на винтовке есть прицел.

Ранее Forbes сообщал о проблемах ВСУ на передовой, связанной с нехваткой боеприпасов, которая стала причиной выхода из Авдеевки.

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      Валентин Карант
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