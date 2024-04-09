Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:37, 9 апреля 2024Силовые структуры

В России предотвращено 27 терактов

НАК: спецслужбы предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и оборонки

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock / Fotodom

Российские спецслужбы предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонной промышленности в 2024 году. Соответствующие данные раскрыл Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает РИА Новости.

Также силовики пресекли попытки украинских диверсионно-разведывательных формирований проникнуть на территорию России.

В ведомстве отметили активность противника по нанесению ущерба важным объектам инфраструктуры, однако органы власти и правоохранительные органы предпринимают меры по противодействию таких попыток, усилена безопасность объектов, обеспечивающих проведение специальной военной операции и снабжение новых российских регионов.

Ранее 9 апреля Росгвардия сообщила, что в Луганской народной республике (ЛНР) силовики за два месяца задержали 34 пособника Вооруженных сил Украины. 19 из них подозреваются в сборе информации, 13 — участники антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и два — фигуранты дела о госизмене.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      Си Цзиньпин встретился с Лавровым в Пекине

      Глава МИД Великобритании приехал к Трампу обсудить Украину

      В МАГАТЭ сообщили о стабилизации ситуации на ЗАЭС

      В ФСБ сообщили о привлечении Украиной к преступлениям террористического подполья

      В «Спартаке» отреагировали на информацию об отставке главного тренера

      Кайли Дженнер порадовала фанатов снимками в откровенном бикини

      Россиянин попался ФСБ за попытку связаться со спецслужбами Украины

      Глава Гагаузии раскрыла подробности встречи с Путиным

      Полицейские обвинили крыс в исчезновении 19 килограммов наркотиков со склада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше