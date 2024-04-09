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12:27, 9 апреля 2024Забота о себе

Назван необычный способ предотвратить плесневение хлеба

Mirror: чтобы хлеб не плесневел, можно хранить его с сельдереем

Фото: Unsplash

Тиктокерша по имени Катя Макл нашла необычный и дешевый способ предотвратить преждевременное плесневение хлеба. На ролик женщины обратило внимание издание Mirror.

По словам Макл, в пакете с хлебом можно хранить несколько палочек сельдерея. «Хлеб не засыхает и не покрывается плесенью две-три недели», — заверила она.

Она также рассказала, что использование сельдерея не изменяет вкус и запах хлеба. В комментариях подписчики поделились с Макл и другим лайфхаком по хранению продукта — они порекомендовали при необходимости класть хлеб в морозильную камеру и доставать за день до планируемого употребления в пищу.

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      Александра Лисица
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