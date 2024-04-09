Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:16, 9 апреля 2024Экономика

Власти не решились заставить россиян больше платить за электричество

«Ведомости»: регионы не смогли ввести дифференцированный тариф на электричество
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Попытка правительства постепенно переводить россиян на дифференцированные тарифы на электроэнергию, чтобы домохозяйства с увеличенным потреблением платили за нее больше, оказалась безуспешной. Из 57 регионов, участвующих в реформе, только власти Калининградской области решились установить потолок для низкого тарифа, близкий к реальным цифрам, остальные максимально завысили его. Об этом со ссылкой на исследование Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ пишут «Ведомости».

Минэнерго настаивает на такой политике для снижения нагрузки на бизнес, который доплачивают за сниженные для населения цены. Также дифференцированный тариф поможет вывести майнеров криптовалюты из жилых помещений в коммерческие.

Попытки ввести потолок потребления, при превышении которого ставки бы поднимались, были еще в 2018-2019 годах. Обязательным механизм стал только в конце 2023 года, но, по сути, он так и не заработал.

Всего в схеме три уровня оплаты за электричество. Первый предполагает льготный тариф, второй, если случилось небольшое превышение потолка, подразумевает более высокую ставку, а третий, когда зафиксирован высокий объем потребления, переводит тарифы на рыночные цены. Ставка становится той же, что платят небольшие промышленные потребители.

Материалы по теме:
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024
Прожиточный минимум в России в 2024 году. Таблица по регионам
Прожиточный минимум в России в 2024 году.Таблица по регионам
18 марта 2024

Среднее потребление домовладения составляет 206 киловатт-часов в месяц, однако больше половины регионов установили границу первого диапазона на уровне 10-11 тысяч киловатт-часов в месяц.

Рекордно задрали потолок Хакасия и Башкирия (20 тысяч), а остальные ограничились тысячей киловатт-часов. Только в Калининградской области порог первого диапазона составил 130 киловатт-часов в месяц. Таким образом, констатируют эксперты, реформа практически не повлияет на сборы с населения.

В среднем россияне не доплачивают за электроэнергию 29 процентов от ее стоимости, при этом в регионах, где дифференцированный тариф ввели, показатель еще выше. По оценкам ВШЭ, объем перекрестного субсидирования (плата предприятий за население) в этом году только вырастет, хотя и в 2023-м рост составил 18 процентов.

Представитель Федеральной антимонопольной службы заявил о подготовке изменений в законодательстве, которые позволят изменить правила введения дифференцированных тарифов и повлиять на власти регионов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      Рухнувший в Вязьме мост решили не восстанавливать

      На Урале пришедшего на свидание гея жестоко избили и поставили «на счетчик»

      В части российского региона ввели режим ЧС из-за аварии на скважине

      Популярная 53-летняя ведущая разделась догола на работе и разозлила фанатов

      Глава Гагаузии приехала в Россию

      Приложение «Тинькофф» стало вновь доступно в App Store

      Полпред в ПФО прибыл в Оренбургскую область на фоне паводков

      Ван И назвал основные цели Китая и России

      Лев набросился на справлявшего нужду мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше