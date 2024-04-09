Власти не решились заставить россиян больше платить за электричество

«Ведомости»: регионы не смогли ввести дифференцированный тариф на электричество

Попытка правительства постепенно переводить россиян на дифференцированные тарифы на электроэнергию, чтобы домохозяйства с увеличенным потреблением платили за нее больше, оказалась безуспешной. Из 57 регионов, участвующих в реформе, только власти Калининградской области решились установить потолок для низкого тарифа, близкий к реальным цифрам, остальные максимально завысили его. Об этом со ссылкой на исследование Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ пишут «Ведомости».

Минэнерго настаивает на такой политике для снижения нагрузки на бизнес, который доплачивают за сниженные для населения цены. Также дифференцированный тариф поможет вывести майнеров криптовалюты из жилых помещений в коммерческие.

Попытки ввести потолок потребления, при превышении которого ставки бы поднимались, были еще в 2018-2019 годах. Обязательным механизм стал только в конце 2023 года, но, по сути, он так и не заработал.

Всего в схеме три уровня оплаты за электричество. Первый предполагает льготный тариф, второй, если случилось небольшое превышение потолка, подразумевает более высокую ставку, а третий, когда зафиксирован высокий объем потребления, переводит тарифы на рыночные цены. Ставка становится той же, что платят небольшие промышленные потребители.

Среднее потребление домовладения составляет 206 киловатт-часов в месяц, однако больше половины регионов установили границу первого диапазона на уровне 10-11 тысяч киловатт-часов в месяц.

Рекордно задрали потолок Хакасия и Башкирия (20 тысяч), а остальные ограничились тысячей киловатт-часов. Только в Калининградской области порог первого диапазона составил 130 киловатт-часов в месяц. Таким образом, констатируют эксперты, реформа практически не повлияет на сборы с населения.

В среднем россияне не доплачивают за электроэнергию 29 процентов от ее стоимости, при этом в регионах, где дифференцированный тариф ввели, показатель еще выше. По оценкам ВШЭ, объем перекрестного субсидирования (плата предприятий за население) в этом году только вырастет, хотя и в 2023-м рост составил 18 процентов.

Представитель Федеральной антимонопольной службы заявил о подготовке изменений в законодательстве, которые позволят изменить правила введения дифференцированных тарифов и повлиять на власти регионов.