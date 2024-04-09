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05:01, 9 апреля 2024Силовые структуры

Неизвестные создали ложный сбор для пострадавших в «Крокусе» от имени Блиновской

Сальникова: мошенники обманывали пострадавших в «Крокусе» от имени Блиновской
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Неизвестные создали подставной сбор для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» от имени Елены Блиновской. Обманную схему мошенников раскрыла адвокат блогера Наталия Сальникова в беседе с KP.RU.

Злоумышленники продолжают использовать личность Блиновской для реализации различных схем. Ранее они звонили родственникам и знакомым блогера, переделав с помощью нейросетей голос, чтобы он стал похож на нее, и просили денег. Теперь в одной из соцсетей появилась информация о сборе для пострадавших в «Крокусе», увидев которую, защита Блиновской незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

«Этот канал появился только сегодня. И сегодня же мы написали заявление в полицию», — рассказала 8 апреля Наталья Сальникова.

Сама блогер по-прежнему находится в СИЗО по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Общая сумма достигла 1,5 миллиарда рублей. 22 марта «Королеве марафонов» Блиновской предъявили окончательное обвинение.

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      Александра Синицына
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