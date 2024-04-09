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14:20, 9 апреля 2024Ценности

Неожиданный аксессуар для зубов стал модным среди молодежи

New York post: фейковые брекеты стали модными среди молодежи

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Фейковые брекеты, которые стали модными у молодежи, оказались опасными для здоровья. Соответствующий материал публикует New York Post.

Речь идет об искусственных ортодонтических дугах, которые предприниматели продают на маркетплейсах Etsy и Amazon. 18-летняя Челси Очуло заявила, что получает от 15 до 20 заказов на неожиданный аксессуар для зубов. В то же время Фавор Эгву из Нигерии рассказала, что изготавливает брекеты для местных жителей, которые таким образом показывают свое богатство.

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«Поход к стоматологу — роскошь для людей из Нигерии. Кроме брекетов я продаю и другие украшения для зубов», — высказалась Эгву, не раскрывая стоимость своих товаров. При этом американка Кайо Одом призналась, что продает искусственные брекеты за 55 долларов (5091 рубль). «Мои клиентки тоже часто не могут позволить себе брекеты или хотят их на время», — уточнила она.

По словам врачей, подобные аксессуары могут быть опасны для здоровья, поскольку их приклеивают к зубам не профессиональные стоматологи. Кроме того, они могут содержать опасные тяжелые металлы, что способствует появлению кариеса и язв во рту. По этой причине поддельные брекеты запрещены в некоторых странах, например, в Таиланде.

Ранее стоматолог Владимир Лосев рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за неправильного прикуса. По его словам, неправильное строение челюсти способно спровоцировать головные боли.

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      Карина Черных
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