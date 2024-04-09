Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:52, 9 апреля 2024Ценности

Носить джинсы оказалось опасным для планеты

Носить джинсы оказалось опасным для планеты из-за выбросов углекислого газа

Фото: PxHere

Носить джинсы, особенно из ассортимента массмаркетовых брендов, оказалось опасным для окружающей среды. Соответствующую информацию публикует New York Post.

Согласно исследованию Гуандунского технологического университета, единичная носка брюк из денима является причиной выброса в атмосферу 2,5 килограмма углекислого газа, а экологический износ джинсов эквивалентен проезду 10 километров на среднем автомобиле с бензиновым двигателем.

«На примере джинсов ученые показали углеродный след потребления массмаркета и его воздействие на планету по сравнению с покупкой предметов гардероба устойчивых марок. Именно на производство и транспортировку джинсов приходится 91 процент углеродного следа от быстрой моды», — утверждают авторы статьи.

Материалы по теме:
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов. Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов.Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
31 октября 2022
Модный приговор. Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
Модный приговор.Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
3 марта 2022

Известно, что в рамках исследования ученые проследили за жизненным циклом джинсов, которые быстро производились, отправлялись, носились, стирались и выбрасывались примерно после семи использований. По их мнению, такие ретейлеры, как Shein, Zara, BooHoo и Forever 21, избыточно используют ресурсы, чтобы ускоренными темпами производить трендовые вещи.

В марте стилисты Йения Эрнандес Фонсека и Джеффри Ампратвум назвали визуально старящие джинсы. В первую очередь эксперты отметили модели с узкими штанинами и укороченные скинни.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      На Украине обвинили главу врачебной комиссии в коррупции

      В Монголии начали производить уникальное удобрение

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      Дипломат назвал сроки одобрения США помощи Украине на 61 миллиард долларов

      Экс-главврач ВСУ ушла с военной службы

      Названы цены новых Lada Granta с «автоматом»

      В России вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на косе реки

      Вынесен вердикт заказавшей ученикам расправу директору российской школы

      В ДНР ракетным ударом поразили железнодорожный состав с подкреплением ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше