Носить джинсы оказалось опасным для планеты из-за выбросов углекислого газа

Носить джинсы, особенно из ассортимента массмаркетовых брендов, оказалось опасным для окружающей среды. Соответствующую информацию публикует New York Post.

Согласно исследованию Гуандунского технологического университета, единичная носка брюк из денима является причиной выброса в атмосферу 2,5 килограмма углекислого газа, а экологический износ джинсов эквивалентен проезду 10 километров на среднем автомобиле с бензиновым двигателем.

«На примере джинсов ученые показали углеродный след потребления массмаркета и его воздействие на планету по сравнению с покупкой предметов гардероба устойчивых марок. Именно на производство и транспортировку джинсов приходится 91 процент углеродного следа от быстрой моды», — утверждают авторы статьи.

Известно, что в рамках исследования ученые проследили за жизненным циклом джинсов, которые быстро производились, отправлялись, носились, стирались и выбрасывались примерно после семи использований. По их мнению, такие ретейлеры, как Shein, Zara, BooHoo и Forever 21, избыточно используют ресурсы, чтобы ускоренными темпами производить трендовые вещи.

В марте стилисты Йения Эрнандес Фонсека и Джеффри Ампратвум назвали визуально старящие джинсы. В первую очередь эксперты отметили модели с узкими штанинами и укороченные скинни.