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09:32, 9 апреля 2024Россия

Отказавшаяся покинуть дом из-за мародеров россиянка пропала в Орске

В Орске пропала местная жительница, отказавшаяся эвакуироваться из-за мародеров

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Орске пропала горожанка, которая отказалась покинуть свой дом из-за орудующих в городе мародеров. Об этом сообщает телеканал RT в Telegram.

По данным канала, у 76-летней женщины нет родственников, в последний раз она выходила на связь 6 апреля. Подключившиеся к поискам волонтеры не смогли найти россиянку.

О женщине известно, что она преподавала в местном колледже искусств.

Ранее жители затопленного Орска заявили об отказе покидать свои дома из-за орудующих в городе мародеров. Злоумышленники обворовывают как продовольственные магазины, так и дома местных горожан.

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      Алан Босиков
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