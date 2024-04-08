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19:02, 8 апреля 2024Россия

Жители затопленного Орска рассказали об орудующих в городе мародерах

Жители Орска заявили об отказе покидать затопленный город из-за мародеров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жители затопленного города Орска Оренбургской области отказались покидать свои дома. Причиной этому стали орудующие в городе мародеры, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местной жительницы, имущество «растаскивают внаглую». Злоумышленники обворовывают как продовольственные магазины, так и дома местных горожан, добавила россиянка.

«Мы будем [здесь] до последнего», — подчеркнула женщина.

5 апреля в городе Орске прорвало дамбу, после чего жилые кварталы стало затапливать водой. Глава МЧС России Александр Куренков назвал сложившуюся ситуацию критической.

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      Алан Босиков
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