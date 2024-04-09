Парикмахер раскрыла россиянам правду о связи роста волос с частотой стрижки

Парикмахер Левина опровергла влияние частоты стрижки на скорость роста волос

Парикмахер и стилистка Лилия Левина раскрыла россиянам правду о связи роста волос с частотой стрижки. Ее комментарий публикует «Москва 24».

Специалистка опровергла миф о том, что укорачивание концов прядей влияет на скорость их роста. При этом она отметила, что частота стрижки волос определяется индивидуально. «Все зависит от их [волос] качества и желания самого человека», — пояснила эксперт.

Кроме того, она указала, что зачастую родители стригут налысо своих детей в возрасте одного года, поскольку верят, что в противном случае волосы будут плохого качества. «Это, конечно, неправда», — заверила собеседница издания, подтвердив, что подобные действия не являются необходимостью.

Ранее в апреле старший специалист по трихологии сети клиник FUE Арран Ишервуд из Великобритании назвал популярную у знаменитостей прическу, которая приводит к облысению.