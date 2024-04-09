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17:17, 9 апреля 2024Бывший СССР

Пашинян обсудил с Шольцем мирный договор с Азербайджаном

Пашинян в ходе разговора с Шольцем обсудил мирный договор с Азербайджаном

Фото: Felix Zahn / photothek.net / IMAGO / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем подписание мирного договора с Азербайджаном. Сообщение опубликовала пресс-служба армянского премьера.

В ходе телефонного разговора Пашинян и Шольц обсудили урегулирование конфликта с Азербайджаном. Армянский премьер подчеркнул, что страна готова заключить мирный договор на основе согласованных с лидерами Европейского союза (ЕС) принципов. В частности, были упомянуты саммиты Европейского политического сообщества в Праге и Гранаде.

«Пашинян назвал неприемлемыми любые попытки исказить эти принципы», — говорится в сообщении. Также он поблагодарил Шольца за поддержку реформ в Армении и развитие партнерства с ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Армении 270 миллионов евро в виде грантов по итогам встречи представителей ЕС, США и Армении в Брюсселе.

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      Юрий Леонов
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