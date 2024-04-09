Патрушев: Украина идет по пути «цивилизационной деградации»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина является наиболее ярким примером государства, идущего по пути цивилизационной деградации. Об этом пишет ТАСС.

«Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример — Украина», — отметил глава российского Совбеза на заседании научного совета.

Патрушев подчеркнул, что активное продвижение в медиа западных стереотипов, поведенческих моделей, идеологий и мировоззренческих установок приводит к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни, а также утрате самобытности и национального самосознания.

Ранее Патрушев заявил, что реакция президента Украины Владимира Зеленского на теракт в «Крокус Сити Холле» была неадекватной. По его словам, украинский лидер обвинил в организации теракта российские власти, в то время как в Словакии прямо говорят, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).