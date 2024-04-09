Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:36, 9 апреля 2024Бывший СССР

Патрушев назвал Украину примером «цивилизационной деградации»

Патрушев: Украина идет по пути «цивилизационной деградации»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина является наиболее ярким примером государства, идущего по пути цивилизационной деградации. Об этом пишет ТАСС.

«Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример — Украина», — отметил глава российского Совбеза на заседании научного совета.

Патрушев подчеркнул, что активное продвижение в медиа западных стереотипов, поведенческих моделей, идеологий и мировоззренческих установок приводит к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни, а также утрате самобытности и национального самосознания.

Ранее Патрушев заявил, что реакция президента Украины Владимира Зеленского на теракт в «Крокус Сити Холле» была неадекватной. По его словам, украинский лидер обвинил в организации теракта российские власти, в то время как в Словакии прямо говорят, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Телефоны все убрали». Оренбургский губернатор резко обратился к жителям на встрече. Что на это ответили в Кремле?

      В России нашли необычное применение отходам

      Сергей Пенкин ответил на вопрос о странностях умершего участника «Голоса»

      Российские следователи проверят связи террористов с иностранными спонсорами

      Селену Гомес в сети сравнили с пенсионеркой из-за наряда на новых фото

      Таиланд присоединился к проекту китайской лунной станции

      Туристка занялась экстремальным сексом на курорте Испании и не выжила

      Студент остановил неуправляемый автобус и спас 56 учащихся

      СК возбудил дело о финансировании терроризма против должностных лиц США

      Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше