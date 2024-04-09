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18:31, 9 апреля 2024Экономика

Паводковые воды подошли к крупной российской трассе

Паводковые воды в Оренбуржье подошли к федеральной трассе М-5 «Урал»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Паводковые воды в Оренбургской области подошли к федеральной трассе М-5 «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского региона, передает ТАСС.

Речь идет об участке на 118-м километре крупной автодороги в Оренбуржье. Власти региона не исключат, что там и еще на двух участках возможен перелив. «Для того чтобы не допустить перелива воды через проезжую часть, ГУП "Оренбургремдорстрой" оперативно произвели отсыпку обочин скальным грунтом», — рассказали в администрации.

На участке протяженностью 250 метров работали семь единиц спецтехники, уточнили в правительстве региона.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал местных жителей эвакуироваться до прихода паводков, так как уровень воды в реке Урал поднялся до отметки 914 сантиметров. Представитель властей обратился к жителям ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, а также СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города — их попросили не ждать прихода воды.

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      Нина Ташевская
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