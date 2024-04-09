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22:09, 9 апреля 2024Россия

В МЧС России рассказали о ситуации с паводком

МЧС: ситуация с паводком в России напряженная, но есть положительная динамика

Фото: Sergey Nikiforov / Global Look Press

Ситуация с паводком в регионах России остается напряженной, но в нескольких субъектах есть более положительная динамика, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, на наиболее опасных участках ведется круглосуточное дежурство. Спасатели в затопленных территориях помогают эвакуироваться не только людям, но и вызволяют оставленных животных, отметили в министерстве.

Как указали в впресс-службе, остаются подтопленными более 10,5 тысячи жилых домов и 19,4 тысячи приусадебных участков в 37 российских регионах. «Среди них 11 жилых домов и 376 приусадебных участков в Самарской области, 99 жилых домов и 261 приусадебный участок в Алтайском крае и более 10,3 тысячи домов и 13,1 тысячи приусадебных участков в Оренбургской области», — оценили ситуацию в МЧС.

С подтопленных территорий по всей России эвакуировано 6 555 человек.

Ранее в МЧС рассказали, что причиной масштабного половодья в России стали переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

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      Марина Совина
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