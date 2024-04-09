Пенсионерам и бюджетникам Гагаузии откроют карты «Мир»

Гуцул: картами «Мир» в Гагаузии смогут пользоваться около 25 тысяч человек

Картами российской платежной системы «Мир» в Гагаузии смогут воспользоваться около 25 тысяч человек. Об этом рассказала глава молдавской автономии Евгения Гуцул, ее слова приводит РИА Новости.

«У нас около 20 тысяч пенсионеров. Бюджетная сфера колеблется около 5 тысяч человек», — рассказала она. Карты «Мир» жителям региона откроет Промсвязьбанк (ПСБ). В ходе подписания соглашения о сотрудничестве с Гагаузией, председатель ПСБ Петр Фрадков заверил, что банк обеспечит жителям региона возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем.

«Мы понимаем, что возможности людей, которые сейчас проживают в Гагаузии, с точки зрения получения полноценных банковских услуг ограничены», — отметил он. ПСБ гарантирует, что сможет предоставить весь комплекс банковских продуктов на высоком международном уровне, и жители Гагаузии смогут это оценить, добавил Фрадков. Гуцул подчеркнула, что доступ к системе «Мир» позволит автономии преодолеть экономические трудности.

С 3 апреля обслуживание российских карт системы «Мир» из-за опасений вторичных санкций США прекратили банки Киргизии. При этом в Нацбанке страны отметили, что возможность переводов между банками РФ и Киргизии сохранится и после отключения в республике российских карт.