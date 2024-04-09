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13:33, 9 апреля 2024Забота о себе

Перечислены необычные симптомы рака носа

Mirror: глаза навыкате могут быть симптомом рака носа

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Рак носа и носовых пазух может сопровождаться необычными симптомами, рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Названные ими симптомы перечислило издание Mirror.

Специалисты уточнили, что этот тип рака поражает полость носа и пазух и отличается от рака носоглотки, поражающего только носоглотку. Неожиданными симптомами развивающегося рака носа они назвали глаза навыкате, непроходящую заложенность носа с одной стороны, носовые кровотечения, выделение слизи, которая может содержать кровь.

В число поздних симптомов они включили боль или онемение в лице, особенно в скулах, опухшие лимфоузлы, частичную потерю зрения или двоение в глазах, слезящиеся непрерывно глаза, боль или давление в одном ухе, растущую опухоль на лице, в носу или на небе.

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      Александра Лисица
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