Перечислены необычные симптомы рака носа

Mirror: глаза навыкате могут быть симптомом рака носа

Рак носа и носовых пазух может сопровождаться необычными симптомами, рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Названные ими симптомы перечислило издание Mirror.

Специалисты уточнили, что этот тип рака поражает полость носа и пазух и отличается от рака носоглотки, поражающего только носоглотку. Неожиданными симптомами развивающегося рака носа они назвали глаза навыкате, непроходящую заложенность носа с одной стороны, носовые кровотечения, выделение слизи, которая может содержать кровь.

В число поздних симптомов они включили боль или онемение в лице, особенно в скулах, опухшие лимфоузлы, частичную потерю зрения или двоение в глазах, слезящиеся непрерывно глаза, боль или давление в одном ухе, растущую опухоль на лице, в носу или на небе.

Ранее женщина лишилась части черепа, так как перепутала опасную болезнь с мигренью. Невыносимая головная боль оказалась симптомом опухоли мозга.