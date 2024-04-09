Сердца свиней впервые сохранили живыми в течение 24 часов

В Университете Мичигана сердца свиней сохранили живыми в течение 24 часов

Ученые Университета Мичигана впервые показали, что свиные сердца, предназначенные для трансплантации, можно сохранять вне тела живыми более 24 часов, используя метод, называемый нормотермической перфузией сердца ex-vivo (NEHP). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Cardiovascular Medicine.

Нынешним широко используемым методом сохранения донорских сердец является статическое холодное хранение (CSS), при котором сердца хранятся во льду до трансплантации. Трансплантация наиболее успешна, когда CSS длится менее шести часов до того, как начнутся повреждения сердца и его кровеносных сосудов. Иногда требуется хранить сердце в течение 12 часов, но в этом случае реципиент, получивший сердце, подвергается экстракорпоральной мембранной оксигенации в течение нескольких дней.

При NEHP сердца сохраняются в частично физиологическом состоянии при комнатной температуре за счет перекачивания через них крови, насыщенной кислородом и богатой питательными веществами жидкости («перфузата»), полученной из плазмы крови, до момента трансплантации. Лекарственные препараты и стволовые клетки, восстанавливающие ткани, могут быть доставлены в сердце через перфузат.

В ходе эксперимента ученые сохраняли живыми сердца 30 неполовозрелых и 10 молодых свиней в течение различных периодов времени с помощью различных вариантов NEHP. Перфузатом для всех сердец был раствор плазмы крови и эритроцитов (от других здоровых свиней), электролитов, глюкозы и антибиотиков. Перфузат прокачивали через сердце со средней скоростью 0,7 миллилитра в минуту на грамм массы сердца и заменяли каждые 60 минут.

Оказалось, что главным условием, необходимым для NEHP длительностью более шести часов, является фильтрация перфузата для удаления всех молекул размером менее 26 килодальтон. Без этого по неизвестным причинам сердца быстро становятся непригодными для трансплантации. Так, все сердца молодых свиней без гемофильтрации пришли в негодность в течение 10-24 часов после изъятия у донора, в то время как NEHP с гемофильтрацией позволила сохранить сердца в течение 24 часов.