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17:20, 9 апреля 2024Силовые структуры

Поклоняющихся сатане россиян осудили за магические ритуалы

Суд в Москве дал от 13 лет до пожизненного трем фигурантам ритуальных убийств

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский областной суд огласил приговор в отношении трех сатанистов, которые расправлялись с людьми во время магических ритуалов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Андрей Трегубенко был признан виновным по статьям 105 («Убийство»), а также 30 и 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ. Он получил пожизненное заключение в колонии особого режима. Его подельников — Александра Перевозчикова-Хмурого и Татьяну Дерюгину — признали виновными по статье 105 («Убийство») УК РФ и приговорили к 15 и 13 годам лишения свободы соответственно.

По версии следствия, в июне и августе 2016 года фигуранты дела, называющие себя сатанистами и дьяволопоклонниками, заманивали знакомых в тихие места под выдуманными предлогами, где впоследствии проводили над ними якобы магические ритуалы с принесением их в жертву темным силам. Первой жертвой Ольги Большаковой, их сообщницы, и Андрея Трегубенко стала знакомая — они расправились с ней в лесу Карелии. На следующий ритуал злоумышленники пригласили Александра Перевозчикова-Хмурого и Татьяну Дерюгину, вместе с которыми расправились над мужчиной в лесу около станции Приозерск в Ленинградской области.

Известно, что дело в отношении Большаковой было выделено в отдельное производство.

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      Олеся Мицкевич
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