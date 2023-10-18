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11:27, 18 октября 2023Силовые структуры

Поклоняющиеся сатане россияне предстанут перед судом за магические ритуалы

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ритуальных убийствах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о магических ритуалах, на которых трое сатанистов расправлялись с людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед судом предстанут Андрей Трегубенко, Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый. Дело их сообщницы Ольги Большаковой выделено в отдельное производство.

Они называли себя последователями псевдорелигиозного культа почитания темных сил, или сатанистами и дьяволопоклонниками. По версии следствия, в июне и августе 2016 года фигуранты дела под выдуманными предлогами заманивали знакомых в Карелию и Ленинградскую область и там в глухих местах проводили над ними якобы магические ритуалы с принесением их в жертву темным силам.

Фигуранты дела — две семейные пары из Москвы и Подмосковья. Они познакомились на фоне общей приверженности мистическому движению. Сначала Большакова и Трегубенко лишили жизни знакомую в лесу Карелии. А на следующий ритуал уже взяли Александра и Татьяну Перевозчиковых-Хмурых. Вместе они избили, а затем расправились с россиянином в лесу около станции Приозерск в Ленинградской области.

Родственница рассказала, что ее брат — Андрей Трегубенко — был байкером, но потом сошелся с сатанисткой Ольгой, которая употребляла наркотики с 14 лет, занималась проституцией и мошенничеством. У пары есть дети, им один и три года.

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    Любовь Ширижик
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