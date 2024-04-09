Польский наемник сравнил подготовку в украинской и российской армиях

Польский наемник с позывным Липтон сравнил подготовку в ВСУ и Российской армии

Мобилизованные солдаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ) попадают на фронт с меньшей подготовкой в сравнении с российскими военными. Такое мнение высказал воевавший два года в рядах ВСУ польский наемник Михаил Липски с позывным Липтон в интервью интернет-порталу Defence24.

По его словам, если сравнивать Российскую и украинскую армии, то солдаты из Вооруженных сил России сейчас перед попаданием на фронт проводят на полигонах не менее 96 дней. После этого их отправляют во фронтовые учебные центры. Таким образом, на подготовку бойца уходит от трех с половиной до девяти месяцев, добавляет польский наемник.

В то же время в ВСУ призывник перед попаданием на передовую обучается в лучшем случае около двух месяцев, из которых три недели находится в прифронтовой зоне, поделился Липски. При этом, отмечает боец, были случаи, когда украинцев отправляли на фронт только после базовой подготовки из-за нехватки живой силы.

«Так что [российский солдат] может пройти девять месяцев подготовки, а наш — 35 дней и не знать, что у него есть прицел на винтовке», — заключил Липтон.

Польский наемник также рассказал о другой проблеме украинской армии. По его словам, она заключается в отсутствии гибкого мышления у командования ВСУ.