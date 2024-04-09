Помогавшего беженцам волонтера нашли без признаков жизни в российском СИЗО

Помогавший украинским беженцам волонтер совершил суицид в белгородском СИЗО

Волонтера Александра Демиденко, помогавшего украинским беженцам, обнаружили без признаков жизни в белгородском СИЗО №3. Об этом сообщает региональное издание «Бел.ru» со ссылкой на местное управление ФСИН.

Мужчина расправился с собой 5 апреля. Уточняется, что медицинские сотрудники не обнаружили признаков насилия на его теле и пытались реанимировать волонтера, но их попытки оказались безуспешны. Сейчас на место происшествия прибыли белгородские следователи, проводится проверка.

По данным портала, Демиденко обвинялся в незаконном хранении оружия. Он был помещен под стражу по решению суда и провел в СИЗО почти полгода.

Ранее гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, также обнаружили без признаков жизни в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Следователи уже начали проверку.

