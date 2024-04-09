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15:26, 9 апреля 2024Бывший СССР

Появилось видео удара ВС России по складу топлива в Харькове

Опубликованы кадры атаки Вооруженных сил России на склад топлива в Харькове
СюжетПожары в России

Российские военные атаковали склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Харькове. Видео авиаудара появилось в Telegram-канале «РаZвед_ДоZор».

На опубликованных кадрах дрон-разведчик запечатлел составы вагонов, предназначенные для перевозки топлива, машины-заправщики, замаскированную артиллерийскую установку и площадку, на которой заполнялись цистерны. После этого по хранилищу ГСМ Вооруженными силами России наносится удар, в результате чего начинается пожар.

«Группировка прикрытия госграницы продолжает планомерное уничтожение логистических узлов ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру») в Харьковской области и самом Харькове», — отмечается в публикации.

7 апреля об ударе российских военных по складу топлива в Харькове сообщили представители российского подполья. Уточнялось, что рядом с ангарами ранее часто замечали армейские грузовики. На местах прилета, по словам очевидцев, начался сильный пожар.

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      Екатерина Грищенко
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