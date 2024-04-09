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14:30, 9 апреля 2024Забота о себе

Пожилых россиян предостерегли от бесконтрольного приема обезболивающих

Гастроэнтеролог Успенский: анальгетики могут повредить слизистую желудка пожилых

Фото: danilo.alvesd / Unsplash

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВП: аспирин, ибупрофен, диклофенак, нимесулид) могут быть опасны для пожилых людей, предупредил главный внештатный гастроэнтеролог комитета по здравоохранению Петербурга Юрий Успенский. От бесконтрольного приема обезболивающих он предостерег россиян в возрасте в беседе с изданием «Доктор Питер».

Бесконтрольный прием обезболивающих он назвал «драматичной страницей современной медицины». По словам Успенского, люди, испытывающие боль в суставах, нуждаются в постоянном приеме таких препаратов, но именно у них чаще развиваются побочные эффекты. Например, препарат может повредить слизистую оболочку желудка.

«У пожилого человека в том числе происходит возрастная инволюция, атрофизация слизистой оболочки желудка. Она становится тонкой, будто хрустальной, и поэтому прием нестероидного противовоспалительного препарата может напоминать удар молотком по этой хрустальной поверхности», — объяснил он.

Кроме того, продолжил врач, часто пожилые люди наблюдаются у нескольких врачей — гематолога, невролога, кардиолога, — и если специалисты не сверяются с лечением, назначенным другими докторами, пациенту могут прописать сразу несколько анальгетиков и противовоспалительных. Из-за бесконтрольного приема обезболивающих, предупредил Успенский, увеличиваются риски эрозий и язв пищевода, могут поражаться тонкая и толстая кишка, развиваются медикаментозные поражения печени, особенно при длительном приеме.

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Успенский обратил внимание и на то, что аспирин категорически нельзя давать детям до 12 лет — у них таблетки могут вызвать острое токсическое жировое перерождение печени и развитие синдрома Рейе с летальностью до 50 процентов. Врач предупредил, что даже обычный парацетамол может вызвать у детей острый некроз печени, если принимать его в течение нескольких дней.

Ранее терапевт Ольга Чиркова раскрыла россиянам правду об оптимальном количестве шагов, необходимых для поддержания здоровья. По словам Чириковой, чтобы организм получил пользу от прогулки, достаточно делать четыре тысячи шагов в день.

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      Александра Лисица
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