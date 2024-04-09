Пожилых россиян предостерегли от бесконтрольного приема обезболивающих

Гастроэнтеролог Успенский: анальгетики могут повредить слизистую желудка пожилых

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВП: аспирин, ибупрофен, диклофенак, нимесулид) могут быть опасны для пожилых людей, предупредил главный внештатный гастроэнтеролог комитета по здравоохранению Петербурга Юрий Успенский. От бесконтрольного приема обезболивающих он предостерег россиян в возрасте в беседе с изданием «Доктор Питер».

Бесконтрольный прием обезболивающих он назвал «драматичной страницей современной медицины». По словам Успенского, люди, испытывающие боль в суставах, нуждаются в постоянном приеме таких препаратов, но именно у них чаще развиваются побочные эффекты. Например, препарат может повредить слизистую оболочку желудка.

«У пожилого человека в том числе происходит возрастная инволюция, атрофизация слизистой оболочки желудка. Она становится тонкой, будто хрустальной, и поэтому прием нестероидного противовоспалительного препарата может напоминать удар молотком по этой хрустальной поверхности», — объяснил он.

Кроме того, продолжил врач, часто пожилые люди наблюдаются у нескольких врачей — гематолога, невролога, кардиолога, — и если специалисты не сверяются с лечением, назначенным другими докторами, пациенту могут прописать сразу несколько анальгетиков и противовоспалительных. Из-за бесконтрольного приема обезболивающих, предупредил Успенский, увеличиваются риски эрозий и язв пищевода, могут поражаться тонкая и толстая кишка, развиваются медикаментозные поражения печени, особенно при длительном приеме.

Успенский обратил внимание и на то, что аспирин категорически нельзя давать детям до 12 лет — у них таблетки могут вызвать острое токсическое жировое перерождение печени и развитие синдрома Рейе с летальностью до 50 процентов. Врач предупредил, что даже обычный парацетамол может вызвать у детей острый некроз печени, если принимать его в течение нескольких дней.

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