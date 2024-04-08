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13:31, 8 апреля 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли правду о необходимости делать десять тысяч шагов в день

Терапевт Чирикова: правило о десяти тысячах шагов может навредить здоровью

Фото: Daniel Bernard / Unsplash

Убеждение о необходимости ежедневно проходить десять тысяч шагов является маркетинговым ходом и в некоторых случаях может быть опасно для здоровья, заявила терапевт Ольга Чиркова. В беседе с NEWS.ru она раскрыла россиянам правду об оптимальном количестве шагов, необходимых для поддержания здоровья.

По словам Чириковой, чтобы организм получил пользу от прогулки, достаточно делать четыре тысячи шагов в день. Оптимальная же суточная норма, по ее мнению, составляет 8-10 тысяч шагов для людей младше 60 лет и 6-8 тысяч — для тех, кому больше 60. «Находить свои шаги можно, например, выйдя на остановку раньше по дороге на работу или с работы», — считает врач.

Специалистка также уточнила, что при заболеваниях опорно-двигательного аппарата правило десяти тысяч шагов может навредить здоровью. Чтобы исключить риски, она посоветовала обратиться к врачу и в индивидуальном порядке подобрать оптимальную интенсивность физической активности.

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Чирикова добавила, что правило о десяти тысячах шагов в день долгое время считалось универсальным методом поддержания здоровья. Однако, по ее словам, убеждение имеет исключительно маркетинговую историю: в 1965 году в Японии был выпущен первый в мире компактный шагомер, который обнулялся по достижении 10 тысяч шагов. «Поэтому было логично завершать цикл в течение дня», — объяснила Чирикова.

Ранее превентивный нутрициолог Наталья Алифер назвала способ избавиться от целлюлита. По ее мнению, чтобы устранить косметический недостаток, надо наладить сон, питание, заниматься спортом и поддерживать водный баланс.

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