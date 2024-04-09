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10:08, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

Приложение «Тинькофф» стало вновь доступно в App Store

Приложение «Тинькофф» стало вновь доступно в App Store под названием «Т-помощь»

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Приложение «Тинькофф» стало вновь доступно в магазине App Store под новым названием «Т-помощь». В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

При попытке зайти в мобильный банк «Тинькофф» всплываем уведомление о том, что приложение устарело. Вместо него банк предлагает установить новое приложение для устройств на базе операционной системы iOS — «Т-помощь».

В банке также подчеркнули, что новое приложение будет доступно в App Store только несколько часов. «Скачайте новое приложение "Т-помощь", чтобы сохранить доступ к мобильному банке на iOS. Это безопасно», — написали в «Тинькофф».

Приложение «Тинькофф» пропало из App Store и Google Play после того, как банк попал под санкции Евросоюза и США. Вместе с ним исчезли приложения «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Мобайл» и другие сервисы организации.

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      Олег Давыдов
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