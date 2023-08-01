Приложение банка «Тинькофф» пропало из Google Play

«Тинькофф» подтвердил пропажу приложения банка из Google Play

Банк «Тинькофф» подтвердил пропажу своего приложения из магазина Google Play. Комментарий опубликован в официальной группе кредитной организации во «ВКонтакте».

«Из-за ограничений Google приложения "Тинькофф" пропали из Google Play», — говорится в заявлении. В компании подчеркнули, что уже скачанные приложения продолжат работать на устройствах Android в обычном режиме.

«Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель "Тинькофф" на встрече для получения банковской карты или другого продукта», — также указано в публикации. Кроме того, приложение осталось доступным для скачивания и обновления в онлайн-магазинах RuStore, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery и на сайте «Тинькофф», сообщили в компании.

О том, что приложение банка «Тинькофф» исчезло из Google Play, стало известно во вторник, 1 августа. Как сообщил ТАСС, сервисы «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» по-прежнему остались доступны в магазине приложений.

В июле стало известно о пропаже из Google Play приложения мобильного оператора «Мегафон». В компании заявили, что не видят оснований для удаления сервиса из магазина приложений. Там также сообщили, что приложение осталось доступно в магазинах Appgallery, Xiaomi Getapps, Rustore, Galaxy Store и на сайте оператора.