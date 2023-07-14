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13:10, 14 июля 2023Интернет и СМИ

«Мегафон» прокомментировал исчезновение приложения из Google Play

«Мегафон» заявил, что не видит оснований для удаления своего приложения из Google Play

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

«Мегафон» прокомментировал исчезновение своего приложения из магазина Google Play. Пресс-служба компании сообщила ТАСС, что связалась по этому вопросу с Google.

«Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг», — подчеркнули в «Мегафоне».

Там также указали, что приложение мобильного оператора по-прежнему доступно в магазинах Appgallery, Xiaomi Getapps, Rustore, Galaxy Store. Кроме того, его можно скачать по ссылке на сайте «Мегафона».

В мае из Google Play исчезло приложение картографического сервиса 2ГИС. В компании заверили, что ранее установленные пользователями приложения продолжат работать, данные будут обновляться ежедневно.

Позднее в Google объяснили, что удаление 2ГИС из магазина приложений связано с соблюдением компанией законов о санкциях и торговле.

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    Маргарита Щигарева
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