Приложение 2ГИС пропало из Google Play

Из Google Play удалили картографический сервис 2ГИС

Приложение российского картографического сервиса 2ГИС стало недоступно в магазине приложений для Android Google Play. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что ранее установленные пользователями приложения продолжают работать, данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в них доступны любые города. Однако скачать 2ГИС в Google Play сейчас не удастся.

Уточняется, что версию 2ГИС для Android по-прежнему можно скачать с сайта 2ГИС и в других магазинах приложений, таких как Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore.

В сентябре 2022 года приложение картографического сервиса удалили из магазина приложений от Apple AppStore. Уже установленные приложения продолжали работать на устройствах от iOS. Однако сервис вернулся в AppStore 22 апреля.

Ранее был назван способ обхода ограничений Google в смартфонах для России. Производители поставляемых в РФ смартфонов все чаще используют проект MicroG.