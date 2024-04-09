Продавец пожаловался на возврат покупателем использованной секс-игрушки

Мужчина вернул продавцу использованный мастурбатор за 20 тысяч рублей

Мужчина купил в популярном маркетплейсе мастурбатор за 20 тысяч рублей, но вернул его в магазин после использования, сославшись на плохое качество, даже не помыв устройство. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Секс-игрушка представляет собой вибрирующую колбу с силиконовой насадкой, которая может принимать разные формы.

«В личный кабинет упала жалоба на то, что мастурбатор плохо работает. В итоге деньги покупателю сразу же вернули. Когда я пошел забирать возврат с пункта выдачи, обнаружил, что он использован: весь в сперме и волосах», — рассказал продавец Кирилл Горбачев.

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в мэры Красногорска дважды за десять дней совершил кражу в одном и том же секс-шопе. Валерий Немировский украл секс-игрушки из магазина в российском городе, которым собирался управлять. Магазин оценил общую сумму ущерба в 600 тысяч рублей.