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21:05, 9 апреля 2024Из жизни

Пророк с тремя женами рассказал о честности в браке

Пастор-пророк из Кении взял в жены трех женщин

Фото: Luc Gnago / Reuters

Считающий себя пророком пастор из Кении рассказал о жизни с тремя женами. Интервью с ним опубликовал YouTube-канал Punch Newspapers.

52-летний Джозеф Акпата, пастор церкви Vineyard of Deliverance Ministries, взял в жены трех женщин. Он вступил в брак с первой супругой в 1999 году, женился на второй в 2010-м, а на третьей — в 2020 году. Семья живет в одном доме, от каждой из женщин у Акпаты есть дети. Первая жена Акпаты первоначально с подозрением отнеслась к его идее взять вторую жену. Однако, как он утверждает, его честность и прямолинейность, а также порядочность и безоговорочная вера заставили ее изменить мнение. Все три жены Акпаты прекрасно ладят между собой и считают мужа прекрасным человеком.

По словам мужчины, он честно рассказал женам, что одной женщины ему недостаточно, поскольку она не сможет удовлетворить его потребности. Акпата считает, что идеи моногамии были навязаны миру из-за слов апостола Павла, который писал, что у каждого человека должен быть лишь один супруг. Сам Акпата объясняет свою полигамию божьим промыслом и отсылает критиков к Библии. Пророки Ветхого Завета часто были многоженцами, и именно на них и ориентируется пастор.

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В интернете многие поддержали Акпату. Комментаторы написали, что единственная жена — это норма, пришедшая с Запада, а в африканских странах полигамия всегда была общепринятой практикой.

Ранее сообщалось, что в Кении пожилая невеста вышла замуж за мужчину и похоронила его в ходе одной церемонии. Так она решила почтить их любовь.

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      Антонина Черташ
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