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13:07, 9 апреля 2024Мир

Европе предрекли волну протестов после одного решения по Украине

Политолог Блохин: отмена пошлин для продукции с Украины вызовет протесты в ЕС
СюжетПротесты в Европе

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин прокомментировал решение Европарламента (ЕП) и Совета ЕС предварительно согласовать продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции из Украины в ЕС до 5 июня 2025 года. В беседе с «Лентой.ру» предрек волну протестов после подобного решения европейских чиновников.

Ранее сообщалось, что ЕП и Совет ЕС достигли предварительного соглашения о продлении беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, до 5 июня 2025 года. Соответствующее решение следует из документа, опубликованного ЕП.

По мнению Блохина, отмена пошлин вызовет рост протестных настроений в Европе среди фермеров и населения.

«Европа обречена на повторение вот этих социальных протестов, действия чиновников их лишь подталкивают. Такова текущая реальность: есть глобалистская оторванная от народа европейская бюрократия, которая реализует различные свои проекты, в том числе по поддержке Украины, а есть интересы простых граждан. Вот эту бюрократию не интересует возможная социальная напряженность в государствах. Ее волнует ослабление России, поддержка Украины, сохранение мирового либерального порядка и так далее», — пояснил эксперт.

Скорее всего, Европа и дальше будет идти в таком русле, а протесты будут повторяться с новой силы

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

В конце марта Еврокомиссия предлагала продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции до июня 2025 года, но с возможностью ограничения, если импорт превысит средние уровни 2022-2023 годов. Сперва механизм «экстренного торможения» предложили для курятины, яиц и сахара, а после к нему добавили овес, кукурузу, крупы и мед, уточнив показатели на конец 2021 года.

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      Кирилл Садовский
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