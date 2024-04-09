Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:24, 9 апреля 2024Экономика

Раскрыто число затопленных домов в Оренбургской области

В Оренбуржье затопило 10,3 тыс. жилых домов и 12,8 тыс. приусадебных участков

Фото: Егор Алеев / ТАСС

По состоянию на утро 9 апреля в Оренбургской области затопило 10,3 тысячи жилых домов и 12,8 тысячи приусадебных участков. Информацию об этом раскрыли в пресс-службе правительства региона.

По данным властей, от паводка пострадали 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 садовых некоммерческих товариществах. Всего с затопленных территорий эвакуировали почти 6,4 тысячи человек, в том числе 1,7 тысячи детей. В 32 пунктах временного размещения в данный момент находится 1,5 тысячи жителей Оренбуржья.

Что касается транспорта, движение по 44 мостам ограничено. В пресс-службе также рассказали об угрозе перелива на семи участках трех федеральных автодорог, добавив, что ситуация находится на особом контроле. Ликвидацией ЧС занимаются 4,3 тысячи человек, 816 единиц техники и 164 плавсредства.

Оренбургская область сильнее всего среди российских регионов пострадала от весеннего половодья и вызванного им подтопления. 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу, в связи с чем жилые кварталы залило водой.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      ВСУ атаковали дроном тренажерный центр ЗАЭС

      Си Цзиньпин встретился с Лавровым в Пекине

      Глава МИД Великобритании приехал к Трампу обсудить Украину

      В МАГАТЭ сообщили о стабилизации ситуации на ЗАЭС

      В ФСБ сообщили о привлечении Украиной к преступлениям террористического подполья

      В «Спартаке» отреагировали на информацию об отставке главного тренера

      Кайли Дженнер порадовала фанатов снимками в откровенном бикини

      Россиянин попался ФСБ за попытку связаться со спецслужбами Украины

      Глава Гагаузии раскрыла подробности встречи с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше