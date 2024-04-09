Раскрыто число затопленных домов в Оренбургской области

В Оренбуржье затопило 10,3 тыс. жилых домов и 12,8 тыс. приусадебных участков

По состоянию на утро 9 апреля в Оренбургской области затопило 10,3 тысячи жилых домов и 12,8 тысячи приусадебных участков. Информацию об этом раскрыли в пресс-службе правительства региона.

По данным властей, от паводка пострадали 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 садовых некоммерческих товариществах. Всего с затопленных территорий эвакуировали почти 6,4 тысячи человек, в том числе 1,7 тысячи детей. В 32 пунктах временного размещения в данный момент находится 1,5 тысячи жителей Оренбуржья.

Что касается транспорта, движение по 44 мостам ограничено. В пресс-службе также рассказали об угрозе перелива на семи участках трех федеральных автодорог, добавив, что ситуация находится на особом контроле. Ликвидацией ЧС занимаются 4,3 тысячи человек, 816 единиц техники и 164 плавсредства.

Оренбургская область сильнее всего среди российских регионов пострадала от весеннего половодья и вызванного им подтопления. 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу, в связи с чем жилые кварталы залило водой.

