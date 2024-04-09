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12:56, 9 апреля 2024Силовые структуры

Разыскиваемых Интерполом иностранцев задержали в российском регионе

В Курганской области задержали разыскиваемых Интерполом братьев-иностранцев

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Курганской области задержали двух братьев-иностранцев, находившихся в розыске за торговлю людьми и грабеж. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, на родине против мужчин были возбуждены дела. Однако они скрылись от правоохранителей и были объявлены в розыск по каналам Интерпола.

Российские силовики выяснили, что один из задержанных находился в России нелегально. Против него составили административный протокол. Сейчас фигуранты заключены под стражу. Решается вопрос об их экстрадиции.

Ранее в Екатеринбурге таможенники задержали 20-летнего молодого человека, который попытался вывезти в Грузию через «зеленый» коридор 18 миллионов рублей.

ЖЗЛ
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      Екатерина Кашурникова
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