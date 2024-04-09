Россиянин попытался вывезти через «зеленый» коридор 18 миллионов рублей

В Екатеринбурге таможенники задержали мужчину за попытку вывезти 18 млн рублей

В Екатеринбурге таможенники задержали 20-летнего молодого человека, который попытался вывезти в Грузию через «зеленый» коридор 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В отношении задержанного следователи завели уголовное дело по статье 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств») УК РФ. По закону без декларирования разрешено вывозить эквивалент до 10 тысяч долларов. Это касается только рублей, валюту в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов временно запрещено вывозить из России.

Молодой человек сообщил, что деньги получил от продажи бизнеса мамы — карьера по добыче полезных ископаемых. На вырученные средства он хотел купить премиальный автомобиль.

Ранее таможенники задержали 47-летнего москвича, заказавшего через даркнет 300 килограммов прекурсора для производства синтетического наркотика.