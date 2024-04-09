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21:32, 9 апреля 2024Ценности

Ринг-герл снялась в откровенном бикини и с крестом на шее

Фото: @appoloniallewellyn

Английская модель и профессиональная ринг-герл Аполлония Ллевеллин поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке знаменитость предстала в белом бикини с розовой окантовкой и приспущенных с бедер вязаных штанах. При этом видно, что на ее шее присутствует сияющий крест и несколько браслетов на правой руке.

В макияже Ллевеллин сделала акцент на глаза, подведя их черным карандашом. Вдобавок она распустила волосы и уложила их в кудри.

Ранее сообщалось, что Аполлония Ллевеллин снялась в откровенном виде в честь католической Пасхи. Тогда девушка поделилась снимком, на котором продемонстрировала фигуру в нижнем белье белого цвета.

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      Карина Черных
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