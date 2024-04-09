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17:32, 9 апреля 2024Россия

Врач объяснил риск заражения гепатитом А при наводнении

Иммунолог Крючков предупредил о риске распространения гепатита А в Орске

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Гепатит А при наводнении может передаться человеку с зараженной водой, употребленной в пищу, для чистки зубов, умывания, мытья овощей или фруктов, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. Он добавил, что существует вакцина от этого заболевания. Вакцинация производится по показаниям, в очаге распространения.

«Есть гепатиты, которые передаются половым путем или инъекционным. Но гепатиты А и Е — это совсем другие вирусы, они могут передаваться так же, как кишечные инфекции, палочки, дифтерии. Вакцина существует, но плановая вакцинация проводится только по показаниям, в очаге», — сказал Крючков.

Инфекция, по его словам, может распространяться в случае использования воды плохого качества, что нередко случается во время наводнений. Иммунолог подчеркнул: плохую воду не только нельзя пить, ее вообще нельзя использовать ни в какой форме.

«Именно поэтому необходимо организовать независимое от местных источников водоснабжение. Речь о бутилированной воде, о воде в цистернах, которую завозят из других районов. Только такую воду можно использовать для приготовления пищи, мытья рук, овощей и фруктов», — предупредил врач.

Он напомнил, что у гепатита А много неспецифических симптомов, таких как понос, боль в желудке, температура. Но есть и специфические, которые появляются в случае поражения печени: это пожелтение слизистых, кожи.

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Ранее сообщалось, что в Оренбургской области, где после прорыва дамбы наступили сильные паводки, началась вакцинация против вирусного гепатита А.

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