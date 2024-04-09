Рогов призвал ввести санкции против Украины за атаки на ЗАЭС

Рогов: за атаки на ЗАЭС в отношении Украины должны быть введены санкции

В отношении Киева за удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) должны быть введены санкции. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Должны последовать четкие расследования атак на Запорожскую АЭС и введение против Украины коллективных санкций: торговых, экономических, политических», — пояснил политик.

По словам Рогова, России следует выстроить новую архитектуру ядерной безопасности с Китаем и странами, «которые борются за собственный суверенитет». Именно эти государства, по его мнению, и должны заняться разбирательством по атакам на ЗАЭС.

Политик также заявил, что не стоит ждать адекватной реакции на провокации в отношении Запорожской АЭС от международных организаций. Рогов объяснил это их «прозападностью» и «подконтрольностью англосаксам».

9 апреля стало известно об атаке дрона ВСУ на уникальный тренажерный центр ЗАЭС. На станции данный удар назвали нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности.