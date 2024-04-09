Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с Украиной

Постпредство: РФ запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

Россия запросила заседание Совета безопасности (СБ) ООН по вопросу поставок оружия Киеву. Оно пройдет 12 апреля, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, западные страны запросили на 11 апреля заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине. «Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — заявил Полянский.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал внеочередное заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с ударами по Запорожской атомной электростанции. Это заседание тоже пройдет 12 апреля.