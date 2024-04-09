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19:26, 9 апреля 2024Мир

Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с Украиной

Постпредство: РФ запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

Фото: Eskinder Debebe / UN Photo / Globallookpress.com

Россия запросила заседание Совета безопасности (СБ) ООН по вопросу поставок оружия Киеву. Оно пройдет 12 апреля, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, западные страны запросили на 11 апреля заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине. «Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — заявил Полянский.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал внеочередное заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с ударами по Запорожской атомной электростанции. Это заседание тоже пройдет 12 апреля.

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      Лина Пивоварова
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