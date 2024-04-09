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16:48, 9 апреля 2024Мир

Россия анонсировала заседание МАГАТЭ по ЗАЭС

Постпред России Ульянов: внеочередное заседание МАГАТЭ по ЗАЭС пройдет 12 апреля
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал внеочередное заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с ударами по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.

По словам Ульянова, заседание состоится 12 апреля. «Внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная последним опасным событиям на Запорожской АЭС, состоится в четверг во второй половине дня», — говорится в сообщении.

9 апреля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал уникальный тренажерный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции. Прилет дрона пришелся на крышу корпуса УТЦ.

В МАГАТЭ заявили, что атака украинского беспилотника по ЗАЭС не угрожает ядерной безопасности напрямую.

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      Лина Пивоварова
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