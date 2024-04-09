В МАГАТЭ прокомментировали атаку дрона на ЗАЭС

МАГАТЭ: атака дрона на ЗАЭС не угрожает ядерной безопасности

Атака дрона на тренажерный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не угрожает ядерной безопасности напрямую. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети Х.

«Сообщения о взрыве соответствуют наблюдениям МАГАТЭ. Прямой угрозы ядерной безопасности в этот раз нет, но последний инцидент вновь подчеркивает предельную серьезность ситуации», — прокомментировало агентство.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила о прилете украинского беспилотника в крышу корпуса УТЦ, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.