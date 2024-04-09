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13:25, 9 апреля 2024Мир

В МАГАТЭ прокомментировали атаку дрона на ЗАЭС

МАГАТЭ: атака дрона на ЗАЭС не угрожает ядерной безопасности

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Атака дрона на тренажерный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не угрожает ядерной безопасности напрямую. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети Х.

«Сообщения о взрыве соответствуют наблюдениям МАГАТЭ. Прямой угрозы ядерной безопасности в этот раз нет, но последний инцидент вновь подчеркивает предельную серьезность ситуации», — прокомментировало агентство.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила о прилете украинского беспилотника в крышу корпуса УТЦ, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

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      Елизавета Мытарева
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