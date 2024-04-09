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09:19, 9 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Joanne Francis / Unsplash

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС.

Так, 9 апреля, местами в западной половине Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. В связи с этим сотрудники ведомства напомнили жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — говорится в сообщении.

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Если от огня уйти невозможно, то необходимо войти в водоем или лечь на землю, накрывшись мокрой одеждой.

Ранее стало известно, что 9 и 10 апреля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) будет лавиноопасно выше 2000 метров. В связи с этим сотрудники МЧС а призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

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      Фариза Бацазова
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