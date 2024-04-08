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11:29, 8 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 8 по 10 апреля

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, с понедельника по среду, с 8 по 10 апреля, в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) будет лавиноопасно выше двух тысяч метров. В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

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В частности, спасатели напомнили гражданам основные правила поведения в районах схода лавин. «При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — говорится в сообщении. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Российскую туристку заподозрили в краже ски-пасса в горах Сочи и захотели силой вытащить с подъемника. Непредвиденная ситуация произошла на популярном горнолыжном курорте Роза Хутор.

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      Фариза Бацазова
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