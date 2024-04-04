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18:12, 4 апреля 2024Путешествия

Россиянку пытались за ногу вытащить с подъемника с криками «выкиньте ее»

Россиянку заподозрили в краже ски-пасса и захотели силой вытащить с подъемника

Российскую туристку заподозрили в краже ски-пасса в горах Сочи и захотели силой вытащить с подъемника. Видео инцидента публикует Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла на популярном горнолыжном курорте Красная Поляна. На кадрах видно, как неизвестный мужчина попытался вытащить девушку из кабинки подъемника за ногу. Туристы на фоне кричали, что она якобы задерживает всю канатку. «Выкиньте ее на *** [фиг], вся горнолыжка стоит!» — добавил один из них.

Отмечается, что в настоящее время расследованием произошедшего занимаются сотрудники полиции.

Ранее россиянин пошутил о гранатомете в багаже в петербургском аэропорту Пулково и угодил в полицию.

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      Фариза Бацазова
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