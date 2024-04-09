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19:34, 9 апреля 2024Забота о себе

Россиянам перечислили необычные свойства редиса

Диетолог Залетова: редис полезен людям, которые не употребляют рыбу

Фото: Natallia Ploskaya / Shutterstock / Fotodom

Редис ценен как источник пищевых волокон, полезных жиров, витаминов и минеральных веществ, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова. Необычные свойства этого овоща она перечислила в беседе с радио Sputnik.

Редис, по ее словам, ценен как источник витамина С. Также в нем содержится большое количество пищевых волокон и минеральных веществ — кремния и кобальта, много хрома, который участвует в углеводном обмене, снижает инсулинорезистентность и помогает снижать вес.

Кроме того, отметила Залетова, в состав овоща входит горчичное масло и, соответственно, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. «Редис полезен людям, которые не употребляют рыбу по тем или иным причинам, поскольку он является источником омега-3. Горчичное масло также обладает бактерицидным и глистогонным свойствами», — объяснила она.

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Диетолог предупредила, что горчичное масло может вызывать раздражение слизистой, поэтому редис не стоит есть в период обострения гастроэнтерологических заболеваний — гастрита, язвенной болезни. Нельзя употреблять его и людям с болезнью Вильсона-Коновалова, поскольку в нем содержится достаточно большое количество меди, примерно 15 процентов от суточной нормы, заключила Залетова.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что даже здоровым людям рекомендуется есть супы на овощных бульонах. Стародубова уточнила, что для приготовления вегетарианского супа лучше всего использовать разные по цвету и вкусу овощи и зелень — источники витаминов, минеральных веществ, клетчатки.

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      Александра Лисица
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